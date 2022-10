Abrimos o programa coa actualidade da xornada e visitando Marín para conversar coa concelleira de Festas, Marián Sanmartín, sobre o "Samaín en Briz" que celebran esta tarde. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista coa xerente de Galáurea, Marta Blanco. Ademais, como cada luns, falamos do mundo do motor e escoitamos música nunha nova edición de "Cántamo... en galego!".