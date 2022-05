Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co director da Feira Internacional de Galicia ABANCA, Ricardo Durán. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e falamos de formación co director da UNED Pontevedra, Víctor González. Como cada luns, acompáñanos Abel Millán coa súa sección de motor e, ademais, completamos o programa poñendo ritmo ao inicio da semana cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".