Abrimos o programa coa actualidade do día e comentando a actualidade co portavoz municipal do PP no Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a información metereolóxica e convidamo ao almorzo virtual desta semana ao alcalde de RIbdaumia, David Castro. Como cada martes, ampliamos as nosas bibliotecas particulares con novas recomendacións Cronopios. Ademais, hoxe completamos o programa cun plan para a Semana Santa: actividades en familia no Racing Dakart de Sanxenxo.