Inciamos a última semana do mes de xuño con tempo frío. Consultamos a Meteogalicia cando chega o verán. Tamén falamos cos pescadores das Rías Baixas sobre o impacto dos prezos dos combustibles. Conversamos co alcalde de Cambados, Samuel Lago, sobre as últimas novedades do concello. Repasamos as últimas novas do mundo do Motor, con Abel Millán. E analizamos coa ONG Amigos da Terra a proposta de trasvase do rió Verdugo para garantir o abastecemento de auga a cidade de Vigo.