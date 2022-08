Más de Uno Pontevedra 24/08/2022

O goberno central acaba de declarar os concellos de Caldas e Pontecaldelas como 'Zona Catastrófica' polo efecto dos lumes rexistrados a inicios do mes de agosto. Analizamos este novo contexto con Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. Tamen conversamos con Luis López, presidente do PP na provincia de Pontevedra, ante a celebración do inicio de curso político de los populares, na Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade. Escoitamos as reivindicacións do colectivo de usuarios da bicicleta Pedaladas. Visitamos o concello de Sanxenxo que hoxe inicia as suas festas patronais. E, nos últimos minutos, descubrimos a antiga tradición do bautismo anticipado co xornalista e escritor Carlos Fernández Cortiñas.