Más de Uno Pontevedra 23/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e visitando o Mercado de Abastos de Pontevedra. Conversamos co cociñeiro Javier Olleros para aprender a cociñar a Vieira de Cambados e buscamos a previsión metereolóxica para esta fin de semana de Nadal. Ademais, como cada venres, convertemos a radio nun conto en compañía de Carmen Quinteiro e marcamos axenda cultural, de ocio e festiva. Noticias de Pontevedra y comarca (13.45h), con Juan de Sola. Prisión para 6 dos 16 detidos na operación 'Sugar brown' contra o narcotráfico en Galicia. A maiores, este mes de decembro experimenta un incremento dos furtivos. A Policía Autonómica decomisou más de 63 kilos de centola no porto de Aguete, en Marín. E na antesal da cena de noite boa e nadal coñecemos o ambiente e prezos no Mercado de Abastos de Pontevedra.