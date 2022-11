PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 22/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe as nosas convidadas son tres empresarias pontevedresas: Marta Blanco, Paula Silva e Leticia Melón. Completamos o programa co espazo Cronopios e as mellores recomendacións de Mercedes Corbillón.