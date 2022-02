Abrimos o programa coa actualidade deste martes e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o alcalde de Poio, Luciano Sobral. Ademais, ampliamos as nosas bibliotecas particulares coas novas recomendacións Cronopios en compañía de Adriana Otero.