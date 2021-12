Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión do tempo para as vindeiras horas. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co noso almorzo informativo, hoxe a nosa convidada é a alcaldesa de Meis e presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez. Ademais, abrimos o espazo Cronopios coa visita de Mercedes Corbillón e moitas recomendacións para regalar libros este Nadal.