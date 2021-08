Más de Uno Pontevedra 20/08/2021

Revisamos a situación do número de contaxios área sanitaria Pontevedra-Salnés. Continua o descenso de casos nesta quinta onda. Saimos a rúa para preguntar si hai ou non hábitos saudables. Miramos a Vilagarcia. Este concello fai publica a sua pretensión de acoller persoas refuxiadas de Afganistán. Falamos desta proposta co alcalde Alberto Varela. Tamen, analizamos con Ecoloxistas en Acción Galiza o informe, elaborado polo Ministerio de Transición Ecolóxica, sobre a situación das augas das Rías Baixas. Este fin de semana no concello de Lalín se celebra o Festival Estival do Títere. Repasamos esta 20 edición con Begoña Blanco, concelleira de Cultura. E, como cada venres, non pode faltar o repaso da axenda de ocio e cultura do fin de semana.