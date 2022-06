Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Abrimos tempo de entrevista co concelleiro de Festexos de Poio, Xose Luis Martínez. Como cada luns, acompáñanos Abel Millán coa súa sección de motor e, ademais, completamos o programa poñendo ritmo ao inicio da semana cunha nova edición de "Cántamo... en galego!"