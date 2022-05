Comezamos o programa coa actualidade do día marcada pola chegada do rei emérito ao Real Club Náutico de Sanxenxo. Resumimos a semana en sons e palabras e buscamos a previsión do tempo. Ademais, como cada venres, convertemos a radio nun conto coa mestra e escritora Carmen Quinteiro e completamos o programa cunha axenda cultural e de ocio para a fin de semana.