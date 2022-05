Más de Uno Pontevedra 19/05/2022

Pendentes da inminente chegada do rei emérito Juan Carlos I ao concello de Sanxenxo. Paralelamente, a cidade de Pontevedra será esta fin de semana esceario da celebración do Congreso do PPdeG que suporá o relevo de Alberto Núñez Feijóo na presidencia polo pontevedrés Alfonso Rueda. Esta circunstancia permite abrir tempo de conversa con Rafa Domínguez, presidente do PP na capital. A maiores, repasamos parte do programa das Festas de Santa Rita en Vilagarcia e a celebración de 'Cambados Histórica', previsto para este venresa, sábado e domingo. E, no tramo final, 'Tomamos a última e marchamos' con Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra Galicia, e falamos do presente e futuro da Illa de Tambo.