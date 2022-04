Medran as hospitalizacións por casos de covid 19 no área sanitaria Pontevedra-Salnés. Analizamos a actual situación tras o paso da Semana Santa e as portas da retirada da obligatoriedade da mascara nos espacios interiores. No noso almorzo informativo conversamos co alcalde de Barro, Xose Manuel Abraldes. E, este martes, dedicamos unha boa parte do programa o mundo do libro: as lecturas de Kalandraka, A Feira do Libro de Soutomaior e o habitual espacio da librería Cronopios.