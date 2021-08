Más de Uno Pontevedra 18/08/2021

Atentos as novas medidas do comité clínico de expertos que asesora a Xunta de Galicia, con alivió de restriccions no sector da hostalería e no locais de ocio nocturno. En ambos casos se amplían capacidades. Coñecemos con se está a preparar o curso educativa en Primaria e Secundaria nos centros de Pontevedra. Analizamos esta antesala con Rogelio Carballo, presidente da FANPA Pontevedra. A suba continuada do prezo da luz repercute nos alimentos e seu coste de producción. O síndicato Unións Agrarías reivindica que este incremento poida repercutirse no prezo de partida. Falamos da situación dos sectores primarios con Jacobo Feijóo. Seguimos analizando o último informe de expertos en Cambio Climático con Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra Galicia. E, na recta final, celebramos os 20 anos da publicación do libro Moncho e Mancha do debuxante Kiko da Silva.