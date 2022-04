Más de Uno Pontevedra 18/04/2022

Regreso das vacacións da Semana Santa. O sector turístico cifra nunha media dun 80% o nivel de ocupación hoteleira en municipios como Sanxenxo. Conversamos co presidente do CETS, Alfonso Martínez. A maiores, encaramos unha semana no que acabará sendo suprimido o uso obrigatorio da máscara en interiores. Falamos desta nova medida co presidente do colexio de médicos de Pontevedra. O rally do cocido de Lalín e mundo do libro con Kalandraka e o autor Carlos Fernández Cortiñas son outros dos temas centrais do programa.