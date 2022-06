Abrimos o programa coa actualidade da xornada neste 15 de xuño no que se cumpren 4 meses do naufraxio do Villa de Pitanxo. Saímos da emisora para visitar o convento de Santa Clara en compañía do director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rey. Ademais, hoxe é mércores Pedrouso e conversamos con Raquel sobre metodoloxía áxil para coñecer o evento internacional "Play14" no que acaba de participar.