CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 14/10/2021

Abrimos o programa cos novas deste xoves marcado polos Orzamentos Xerais do Estado e as primeiras valoracións na cidade. Buscamos a previsión metereolóxica e comentamos a actualidade coa mirada persoal de Rodrigo Cota. Falamos co presidente de ASAMPO para coñecer o seu novo proxecto “Quiere a quien te quiere y díselo” . Ademais, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: a actriz e contadora de contos Bea Campos é hoxe a nosa convidada.