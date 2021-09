Más de Uno Pontevedra 14/09/2021

O proxecto peonil e de transformación de Monteporreiro divide os grupos políticos da corporación municipal de Pontevedra. O PP ten pensado presentar unha moción para debatir no vindeiro pleno a paralización do proxecto e investir dous millóns de euros en necesidades urxentes. Conversamos con Alfonso Rueda, vicepresidente e conselleiro da Xunta, sobre a situación da hostaleria e o turismo en Pontevedra e Galicia. Celebramos o noso almorzo informativo con Andrés Diaz, alcalde de Pontecaldelas. E, como cada martes, revisamos as novidades do mundo do libro con Adriana Otero, da librería Cronopios.