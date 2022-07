Más de Uno Pontevedra 14/07/2022

Atentos a actual ola de calor que, según Meteogalicia, non rematará (como mínimo) ata próximo domingo. Escoitamos os consellos e recomendacións do doctor Lago, presidente do colexio oficial de médicos de Pontevedra. A nivel político, conversamos hoxe con Rafa Domínguez, presidente o portavoz municipal do PP en Pontevedra. Tamen, saudamos a Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, para coñecer todos os detalles do Festival Armenteira Jazz. E aproveitamos os últimos minutos para 'Tomar a última e marchar' con Bilal Traore, escritor senegalés, afincado en Pontevedra, e autor do libro 'Los cuentos cuenta sin contar, cuentos de la flauta y el tambor'.