Analizamos os últimos datos do auga tras as choivas do mes de septembro. Celebramos o almorzo informativo con Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, no hotel Rías Bajas de Pontevedra. Conversamos con Jose Manuel Rosas, presidente de la federación de confradías de Ponteveddra. E, como cada martes, repasamos as novidades do mundo de libro con Adriana Otero, da librería Cronopios.