Más de Uno Pontevedra 13/08/2021

Pendentes da situación sanitaria. Este fin de semana, o concello de O Grove será o único en situación de extremas restriccións por unha elevada incidencia. Namentras, o TSXG deberá decidir si se continua ou non aplicando medida de presentar o certificado Pass Covid nos establecementos de hostaleria. Analizamos a nova situación con Hoempo, asociación do sector na comarca. Tamen, escoitamos as razons que levan o sindicato Cesm-Galicia a solicitar o cese do xerente do área sanitaria Pontevedra-Salnés. Descubrimos todas as novas do FestaClown de Vilagarcia. E chegados ao venres repsamos unha extensa axenda de actividades de ocio e cultura.