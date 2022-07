Más de Uno Pontevedra 13/07/2022

Seguimos pendente de ola de calor extremo nas Rías Baixas e no resto da provincia. Outra xornada máis volveremos a rexistrar temperaturas superiores os 35 graos. No almorzo semanal no Hotel Rías Bajas analizamos a actualidade do porto de Marín co seu presidente, Jose Benito Suárez. Miramos cara a Lalín para coñecer máis detalles da Festa Interxereacional dos Maiores. E tamen recibimos a invitación do alcalde de Meaño, Carlos Vieitez, tras a decisión de recuperar a Festa do Viño, que ten lugar este fin de semana do 15,16 e 17 de Xullo.