Más de Uno Pontevedra 11/082021

Os traballadores Ence volveron a protagonizar unha movilización con cortes nos principais accesos a cidade de Pontevedra. A nivel sanitario, o alcalde de O Grove mostra a sua indignación por ser o único concello de Galicia en máximas restriccións, a partir do vindeiro sábado. En outro concello, en Cerdedo-Cotobade, repasamos algunas cuestións de actualidade como os lumes, inicio de curso escolar, recuperación e posta en valor do patrimonio cultural ou posibles proxectos eólicos. Tamén prestamos atención a unha iniciativa do sector comercial en Cambados. Este fin de semana celebra unha nova edición da Feira de Oportunidades. E dedicamos os últimos minutos do programa a coñecer a incidencia local e comarcal do informe, emitido pola ONU, sobre as consecuencias futuras do cambio climático.