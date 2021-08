Graves problemas de personal nos centros de saude de primaria no área sanitaria Pontevedra-Salnés. A plataforma da Defensa pola Sanidade Pública asegura que a situación roza o colapso. Analizamos esta cuestión con Manuel Martín. No noso almorzo informativo conversamos con Luis Calvo, alcalde de Agolada. Tamen, imos de ruta turística a Marín. E, como cada martes, revisamos as estanterias da libreria Cronopios para coñecer as últimas novedades con Adriana Otero.