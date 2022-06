Más de Uno Pontevedra 10/06/2022

Pechamos a semana pendentes das novedades do caso do Villa de Pitanxo e do proceso aberto para elexir a unha nova persona que presida o PP na provincia de Pontevedra. O actual delegado da Xunta anunciou que dará o paso de presentar a sua candidatura no congreso do 9 de xullo. Namentras, facemos seguimento o inicio da V edición do foro 'As Mulleres que opinan son perigosas'. Conversamos coa xornalista Diana López. Tamén visitamos os concellos de Cambados e Poio para coñecer as últimas iniciativas culturais e deportivas, respectivamente.