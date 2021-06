Más de Uno Pontevedra 10/06/2021

LEER MÁS Pontevedra

Programa especial "Ponle Freno" desde a Praza de España de Pontevedra. Recuperamos os programas exteriores para sumarnos a unha nova edición da carreira virtual que organiza Atresmedia. O 19 e 20 de xuño miles de persoas correrán en toda España e Pontevedra é unha das dez cidades embaixadoras. Polos nosos micros pasan o tenente de alcalde e concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, a directora de comunicación do Circuito Ponle Freno, Natalia Rico e o director xeral do Centro de Estudios Ponle Freno AXA, Josep Alfonso Caro. Neste enlace directo á nosa wen podes volver escoitar o programa especial co patrocinio de Supermercados Froiz e a colaboración das panaderías e cafeterías A Devesa.