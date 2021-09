Más de Uno Pontevedra 09/09/2021

Escoitamos, de novo, as voces dos escolares no seu regreso as aulas dos centros educativos. Repasamos o resto da actualidade local. Coñecemos o tempo para próximas horas. Converamos con Ricardo Mairal, director de UNED, sobre as principais novedades deste ano. Con respecto o asunto Ence, analizamos co vicepresidente da Cámara de Comercio de Pontevedra, Eduardo Barros, a xuntanza extraordinaria do consello da Autoridade Portuaria Marín Ría de Pontevedra para personarse no recurso de casación. E, na recta final, reflexionamos sobre a compatibildiade ou non da declaración de área restrinxida ou paruque nacional coa actividade turística.