Más de Uno Pontevedra 08/09/2022

Inicio de curso escolar. Repasamos todos os detalles desta xornada e falamo con Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade, sobre o problema de prestación do servizo de comedor para 50 estudiantes do centro de Tenorio. Analizamos la actualidad municipal de Pontevedra con Rafa Domínguez, presidente del PP. Descubrimos os detalles dos Festival 'Xente miuda' en Soutomaior o el Ciclo 'Mestre Mateo en Poio'. Na recta final indagamos no pasado da Illa de Tambo con Claudio Quintillán, investigador dende fai 20 anos.