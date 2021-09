Repasamos as novedades do último comité clínico que asesora a Xunta. Conectamos coa comparecencia do presidente Alberto Núñez Feijóo na que anuncia as últimas decisións. Tamén escoitamos as reivindicacions da CIG Ensino ante o inicio de curso. Conversamos co alcalde de Campolameiro, Carlos Costa, sobre a eliminación das oficiñas de Abanca no concello. E os últimos minutos recibimos a visita de profesionais de Galaurea, especializados en servizos sociais.