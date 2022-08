Más de Uno Pontevedra 08/08/2022

Atentos a situación dos diferentes lumes que tiveron lugar nos últimos días: Caldas, Vilagarcia, Pontecaldelas, Soutomaior ou Pontevedra. Analizamos con Rubén Pérez, da Fundación Fran Weber, o impacto dos incendios nas diferentes especies de fauna. Tamen, recollemos unha nova queixa das confradias do fondo da Ría de Pontevedra pola acción dos denominados furtivistas de bañador, "algúns turistas e outros residentes", según o patrón maior de Raxo, Iago Tome. Recibimos a visita da concelleira Yoya Blanco para falar do presente e futuro do Espazo Gastronómico do Mercado de Abastos de Pontevedra. E como cada luns repasamos as novas do mundo do motor con Abel Millán.