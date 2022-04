As portas da Semana Santa coñecemos as previsións do sector turístico nas Rías Baixas e as perspectivas de peregrinos que realizan o Camiño Portugués, e pasan por Pontevedra e o resto de concellos. Coñecemos os detalles da campaña de vixiancia da Policía Local de bicicletas e patinetes que circulan pola beira rua. Tamen repasamos a amplia axenda de ocio e cultura para fin de semana e o resto da Semana Santa.