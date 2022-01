Más Uno Pontevedra - 07/01/2021

Tras as datas de nadal seguimos moi pendentes da situación do área sanitaria Pontevedra-Salnés. Os casos activos siguen medrando ata os 7.494 persoas. Conversamos con Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, ante o cribado que afronta o seu concello a partir do luns. En outro municipio, como Vilagarcia, chegaron varios millóns de euros procedentes dos fondos 'Next Generation'. Analizamos esta cuestión coa concelleira de Promoción Económica Alba Briones. Tamen, visitamos o gran hotel Talaso de Sanxenxo. E imos de ruta polo humedal Umia, O Grove.