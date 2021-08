Damos unha ollada os datos de contaxios de coronavirus no área sanitaria Pontevedra-Salnés. Centramos a atención movilización dos traballadores de Ence no pregón das Festas da Peregrina e na concentración do PP de Poio para reivindicar investimentos do goberno municipal na parroquia de Campelo. Ademaís, repasamos o programa das Festas de Santa Rita en Vilagarcia e conversamos coa banda The Riggos que este domingo actuará no Fornelos Wake Club.