PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 04/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co director do campus pontevedrés da UNED, Víctor González. Buscamos a previsión metereolóxica para a fin de semana de outono que temos por diante. Como cada venres, convertemos a radio nun conto en compañía de Carmen Quinteiro e marcamos axenda cultural e de ocio en Pontevedra e comarcas.