Programa completo

Mas de Uno Pontevedra 04/01/2023

Repasamos a actualidade de Pontevedra e comarca. Abordamos a situación que viven os comerciantes das Galerias da Oliva en Pontevedra. Recibimos a visita do presidente de AEMPE (Asociación da Pequena e Mediana Empresa), Jose María Corujo. Con él facemos análisis da actual situación e o futuro económico do tecido empresarial da contorna. E tamen apreveitamos uns minutos para coñecer todos os detalles da cabalgata de reis magos no concello de Marín.