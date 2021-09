Analizamos a última xuntanza dos traballadores de Ence con responsables do goberno da Xunta tras a sentencia da Audiencia Nacional. Conversamos co secretario comarcal da CIG en Pontevedra sobre os últimos datos do paro. Facemos balance do comportamento do turismo no concello de Sanxenxo co seu alcalde. E imos de ruta a un recuncho máximo con Carlos Fernández Cortiñas.