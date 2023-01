Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 03/01/2022

Dedicamos os primeiros minutos a analizar a actualidade de Pontevedra coas novidades do ano 2023: suba das peaxes, os servizos sanitarios na noite de fin de ano ou a cesión do concello de Santa Clara a Deputación de Pontevedra. Conversamos coa Fundación Galega Contra o Narcotráfico sobre os denominados 'narcopisos'. E, como cada martes, convidamos a unha persoa de referencia no almorzo informativo no Hotel Rías Bajas. Nesta ocasión, abrimos entrevista con Ramón Vidal, secretario xeral de UXT Pontevedra/Salnés/Deza. Ademáis, recibimos o embaixador do reis magos, Juan García, director de Teatro Arume, para anunciar a posibilidade de que as familias, que así o soliciten, reciban a visita de Melchor, Gaspar e Baltasar, a noite do vindeiro 5 de xaneiro.