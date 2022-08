Pendentes da vaga de calor en Pontevedra e comarca, con previsión de acadar os 32 graos. Facemos balance dos sete anos de Carmela Silva frente o goberno provincial de Pontevedra. Compartimos un almorzo informativo, no Hotel Rías Bajas, con Samuel Lago, alcalde de Cambados. E, como é tradición cada martes, repasamos a novas do mundo do libro con Adriana Otero.