Más de Uno Pontevedra 01/08/2022

Estreamos el mes de agosto cunha nova vaga de calor. Pendentes do caudal do río Lérez ante a falta de choiva. Analizamos este asunto con expertos da ONG Amigos da Terra. Por outra banda, deixamos un mes de xullo cunha media do 79% de ocupación en concellos como Sanxenxo. Conversamos con Alfonso Martínez, presidente do CETS. Tamen, prestamos atención a situación da Atención Primaria en concellos turísticos. E pechamos repasando a programación de concertos e actividades no marco da Festa do Albariño de Cambados.