Más de Uno Pontevedra 01/03/2022

Abrimos o programa coa actualidade deste martes marcada pola admisión a trámite dun dos recursos presentados por ENCE contra a sentenza da Audiencia Nacional que anula a súa prórroga en Lourizán. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o vicerreitor do Campus Universitario de Pontevedra, Jorge Soto. Ademais, hoxe temos versión extendida do espazo Cronopios coa visita de Tereixa Constenla, autora de "Cuaderno de Urgencias".