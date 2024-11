Visitamos a mostra en compañía do artista, Alberto Baraya, e do comisario, Iñaki Martínez Antelo. A vela dun bote polbeiro presidee a exposición na que, ademais, podemos ver pinturas e gravados relacionados co mar conservados no Museo e que habitualmente non se exponen. Neste enlace directo á nosa web podes volver visitar a exposición a través da radio.