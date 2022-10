Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (28-11-2019)

Comezamos o programa repasando a actualidade desta xornada de xoves e conversando co director da Culturgal, Xosé Aldea. Convidamos ao vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas. Ademais, falamos de saúde cos profesionais do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez e, completamos o programa coa concelleira de Benestar Social, Paloma Castro, e con Gonzalo Maceira, desde o Estudio Bonobo, para coñecer o proxecto "Voces Ocultas".