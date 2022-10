Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (26-11-2019)

Abrimos o programa coa actualidade do día e abrindo tempo de entrevista co portavoz do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez No espazo que esta semana dedicamos ao coidado consciente, visitamos a ecotenda pontevedresa Madre Selva. Ademais, hoxe temos versión extendida de Cronopios para falar coa escritora e xornalista Pilar Eyre sobre "Un perfecto caballero", su nueva novela.