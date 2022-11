Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (24-03-2020)

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada pola crise do coronavirus e conversando coa responsable de comunicación da Axencia de Doazón de Sangue de Galicia, Ángeles Pazos. Buscamos a previsión do tempo e abrimos tempo de entrevista co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Ademais, completamos o programa abrindo a través da radio a nosa querida Librería Cronopios da man de Mercedes Corbillón.