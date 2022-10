Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (19-11-2019)

Abrimos o programa coa actualidade do día e concedendo protagonismo a mulleres defensoras de Dereitos Humanos en Colombia e Nicaragua que esta semana visitan Pontevedra. No tempo de entrevista conversamos co presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, Jose Benito Suárez. Ademais, como cada martes, ampliamos as nosas bibliotecas particulares con novas recomendacións das Librería Cronopios