Más de Uno Pontevedra (15-01-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a predicción metereolóxica. No tempo da entrevista falamos de receitas de toda a vida con Ricardo Fernández, profesor no Carlos Oroza, e Carmen Alcaraz, xornalista e gastrónoma. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Guillermo Meijón, deputado do PSOE no Congreso dos Deputados, é hoxe a convidada. Completamos o programa coa visita de Raquel Pedrouso.