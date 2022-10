Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (13-02-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Temos unha nova cita, como cada xoves, no Hotel Rías Bajas de Pontevedra: o alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, é o noso convidado desta semana. Ademais, completamos o programa adiantándonos á charla sobre relacións tóxicas que organiza este 14 de febreiro a concellería de Igualdade que dirixe Paloma Castro.