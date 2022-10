Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (11-02-2020)

Comezamos o programa coa actualidade desta xornada marcada polo inicio do xuízo contra Audasa nos xulgados de Pontevedra. Buscamos a previsión metereolóxica e visitamos Marín para coñecer a programación do Entroido coa concelleira de Festas, Marián Sanmartín. Ademais, como cada martes, ampliamos as nosas bibliotecas particulares coas mellores recomendacións Cronopios.