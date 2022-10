Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (06-02-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e conversando con Lucía Lourido, escritora e veciña de Poio que denuncia o roubo do seu portátil con meses de traballo perdido. Convidamos á alcaldesa de Marín, María Ramallo, a unha nova temporada de almorzos informativos desde o Hotel Rías Bajas. Ademais, completamos o programa coñecendo as bases do I Premio Literario Pinto e Maragota coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Paloma Castro, e o director de Xerais, Fran Alonso.